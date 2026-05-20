Imágenes sensibles: violenta pelea entre vendedores ambulantes termina con hombre apuñalado en La Serena

Una violenta pelea que involucró a cuatro sujetos terminó con un hombre siendo apuñalado en reiteradas ocasiones, a la vista de las personas presentes en el lugar y el cuerpo de seguridad del Mall Plaza La Serena.

Según informó ElDía este enfrentamiento fue entre vendedores ambulantes que transitaban por el sector, que luego desencadenó el enfrentamiento.

Esto fue reportado por un testigo que captó en video la secuencia, así como la nula respuesta por parte del personal de seguridad presente. En el metraje se aprecia que la víctima fue sujetada mientras un segundo atacante comenzó a golpearlo y apuñalarlo en reiteradas ocasiones.

De momento se desconoce el estado de salud del hombre agredido y la situación de los agresores.