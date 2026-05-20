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Neymar enciende las alarmas en Brasil: Santos confirma nueva lesión y aclara si llegará al Mundial 2026

A días de que se confirmara su presencia en la Copa del Mundo, el astro brasileño generó preocupación tras presentar una nueva complicación física.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / MIGUEL SCHINCARIOL

La confirmación de Carlo Ancelotti sobre la convocatoria de Neymar al Mundial 2026 desató la alegría en Brasil y en todo el mundo del fútbol. Sin embargo, en las últimas horas se encendieron las alarmas luego de que se confirmara una nueva lesión del astro brasileño.

El coordinador del Núcleo de Salud del Santos, Rodrigo Zogaib, informó que el delantero sufre un edema en la pantorrilla derecha, aunque esta molestia no le impedirá que se integre normalmente a la concentración del “Scratch” para la Copa del Mundo, el próximo 27 de mayo.

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“Neymar tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana cuando se integrará a la selección”, afirmó Zogaib en una entrevista a Globo Esporte.

Producto de la lesión, Santos no incluyó a “Ney” en la lista de convocados para el partido de este miércoles contra San Lorenzo por la Copa Sudamericana, y tampoco dirá presente en el duelo del próximo sábado ante Gremio por el Brasileirao.

Según medios locales, el tratamiento de Neymar en el Centro de Entrenamientos ‘Rey Pelé’ de Santos, liderado por médicos del club y especialistas particulares del jugador, es monitoreado a la distancia por el cuerpo médico de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

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