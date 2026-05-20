Sernac pone la lupa en las ópticas: pedirá títulos profesionales para exámenes visuales

Este miércoles, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició una fiscalización masiva a diversas ópticas, con el objetivo de que estos establecimientos cumplan con lo establecido en la Ley del Consumidor y las normativas sanitarias.

Los fiscalizadores verificarán que los establecimientos que ofrecen servicios de consulta o evaluación oftalmológica exijan la identificación completa de las personas que realizan dichos exámenes.

Además, se revisará que los precios de los lentes, marcos y servicios estén visibles para los clientes y que estos incluyan los impuestos correspondientes.

Sumado a esto, el Sernac verificará que las ópticas informen de manera clara el plazo legal de seis meses para el cambio, reparación o devolución del dinero de los productos.

También se fiscalizará que cada local exhiba un cartel visible con el nombre y domicilio del jefe o encargado de la tienda.

Esta fiscalización se realizará a nivel nacional e incluirá a grandes cadenas de ópticas, locales medianos y centros independientes catalogados como pequeñas empresas.