Tras el primer cambio de gabinete del Presidente José Antonio Kast, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó este miércoles el futuro de Punta Peuco, actualmente denominado Centro de Cumplimiento Penitenciario de Tiltil, y dejó abierta la puerta a revertir gradualmente la transformación impulsada por el expresidente Gabriel Boric, quien en 2025 decidió convertir el recinto en una cárcel común incorporando reos civiles.

En conversación con ADN Hoy, el secretario de Estado sostuvo que la definición sobre quiénes deben permanecer en cada penal corresponde a Gendarmería, aunque defendió la necesidad de mantener segregaciones penitenciarias por razones de seguridad y gobernabilidad.

“Lo que el Presidente de la República señaló es que aquí no pueden tomarse decisiones que estén cargadas con la ideología y lo que ocurrió con el gobierno del Presidente Boric, fue una decisión ideológica, puesto que con la finalidad, de incorporar nuevas personas a Punta Peuco, a Tiltil, se desvió cuál era la finalidad que él mismo tenía", expuso.

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El ministro insistió en que el Gobierno no busca imponer una decisión política directa sobre Punta Peuco, sino respetar las atribuciones técnicas de Gendarmería. “Lo que se está haciendo es que el director de Gendarmería, en conformidad con sus propias atribuciones, haga lo que ha hecho siempre, que es disponer quiénes van a los determinados penales. Y en eso no hay una cuestión ideológica, sino que, por el contrario, lo que hay es el respeto a las funciones y atribuciones que tiene cada funcionario.

Consultado sobre si corresponde segregar internos condenados por violaciones a los derechos humanos, Rabat respondió: “Sí, es una necesidad”. En esa línea, recordó una reciente carta del exdirector de Gendarmería Claudio Martínez, quien defendió el origen y propósito especial del penal.

Sin embargo, evitó confirmar explícitamente si Punta Peuco volverá a operar exclusivamente para exuniformados condenados por delitos de lesa humanidad. “Quiero ser súper sincero con la respuesta. Yo creo que el director de Gendarmería, conforme a las atribuciones que le confiere la ley, va a adoptar las mejores decisiones”, sostuvo.

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Las declaraciones se producen luego de que el Presidente Kast manifestara públicamente su apertura a revisar la reconversión realizada por Boric, argumentando que no corresponde mezclar a internos comunes con exmilitares de avanzada edad.

¿Indultos?

El titular de Justicia también abordó el debate por eventuales indultos a reos de avanzada edad condenados por crímenes de derechos humanos. El ministro Rabat recalcó que el Gobierno no impulsará beneficios masivos y que cada solicitud será revisada individualmente.

“Los indultos se van a analizar en su mérito, caso a caso, y conforme a los antecedentes que arroje el respectivo expediente”, afirmó.

En paralelo, el ministro respondió a las críticas del Partido Nacional Libertario, colectividad que pidió la salida del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, tras la muerte en prisión del exfiscal militar Óscar Alfonso Podlech.

El secretario calificó de “injusta” la ofensiva y defendió el trabajo de la autoridad. “El subsecretario Maira ha hecho una gran labor”, señaló, agregando que el Ejecutivo busca ampliar la mirada sobre derechos humanos hacia materias como adultos mayores, mujeres privadas de libertad y niñez.