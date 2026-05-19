Se confirma qué pasará con Arturo Vidal tras caso de robo a casa de cambio: decisión final

Luego de 24 horas de tormenta para Arturo Vidal, tras verse involucrado en el robo de 50 millones de pesos a la casa de cambio Money Global, este martes el conflicto legal llegó oficialmente a su fin.

Tal como informó ADN Deportes, el sujeto encargado de sustraer el dinero desde una caja fuerte del local era una persona cercana al volante de Colo Colo, quien además confesó que el monto robado fue entregado al futbolista.

Durante horas de este marte, Manuel Umaña, abogado representante de Money Global, reveló que se alcanzó un acuerdo para que el “King” devolviera el dinero. En un comienzo aquello no ocurrió, pero finalmente el pago se habría concretado y, con ello, se da por terminado el caso.

“Se aprobó un acuerdo con los abogados del señor Arturo Vidal. Por lo tanto, se estableció que un trabajador de la casa de cambio sustrajo el dinero, motivo por el cual fue despedido, y se da por enterado el perjuicio que fue ocasionado”, confirmó el abogado de la empresa afectada en los últimos minutos.

“Respecto al señor Arturo Vidal, se llega a un arreglo completo y suficiente, y se renuncia a cualquier tipo de acción en adelante, por lo cual el tema queda zanjado y finiquitado”, cerró el representante legal sobre el caso.