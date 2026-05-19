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Peatón irrumpe despacho de periodista de Chilevisión para mandar mensaje sin censura al Presidente Kast: así fue la reacción

La situación ocurrió mientras el comunicador Julio Díaz entregaba informaciones para la señal privada.

Sebastián Escares

Peatón irrumpe despacho de periodista de Chilevisión para mandar mensaje sin censura al Presidente Kast: así fue la reacción

Un llamativo momento fue el que sucedió durante la tarde de este martes en la emisión de las noticias de Chilevisión.

Mientras el periodista Julio Díaz despachaba en vivo para la señal privada, un transeúnte se acercó al micrófono del comunicador y lanzó un mensaje sin filtro dirigido al Presidente José Antonio Kast.

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“Chúp... Kast”, fue lo que se le escuchó decir al peatón. Luego de emitir sus breves palabras, el hombre salió corriendo rápidamente alejándose de la cámara.

Desde el estudio del noticiero no prestaron mucha atención a la situación. De hecho, el mismo periodista continuó su despacho con normalidad pese a lo ocurrido.

A continuación, el comentado momento:

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