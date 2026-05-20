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VIDEO. Jugador de Barracas estalló por este gesto del arquero de Audax: tenso final en Copa Sudamericana

El portero chileno Tomás Ahumada desató la ira del delantero argentino Facundo Bruera en el final del partido.

Daniel Ramírez

@SC_ESPN

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Tomás Ahumada, arquero de Audax Italiano, desató la ira de un jugador de Barracas Central en el final del partido disputado este martes por la Copa Sudamericana, donde el cuadro “itálico” se impuso por 2-0.

Tras atajar un remate en los últimos segundos de juego, el portero chileno se quedó en el piso y apoyó su cabeza sobre la mano, como si estuviera en la playa. Todo esto con una sonrisa en el rostro.

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Este gesto provocó la furia del delantero rival, Facundo Bruera, quien se acercó al guardameta y le dijo de todo al oído. Incluso le dio un empujón, a pesar de que el árbitro estaba al frente.

Al final, Bruera y Ahumada fueron separados por otros futbolistas de Audax, quienes debieron intervenir para que la situación no pasara a mayores.

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