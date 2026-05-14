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“Solo quiero que esto termine lo antes posible para poder cerrar este capítulo; ha sido la decisión más difícil que he tomado”

Yamila Reyna conversó con el programa Plan Perfecto de Chilevisión donde entregó nuevos detalles sobre su relación con Américo.

Nicolás Lara Córdova

“Solo quiero que esto termine lo antes posible para poder cerrar este capítulo; ha sido la decisión más difícil que he tomado”

El pasado martes, Domingo Vega Urzúa, más conocido como Américo, fue formalizado tras una denuncia por violencia intrafamiliar presentada por su expareja, Yamila Reyna.

Este jueves, el programa Plan Perfecto de Chilevisión habló con la actriz, donde fue consultada sobre cómo ha vivido el proceso que está atravesando actualmente.

“Es un proceso de un duelo como cualquier término de relación. Estoy más tranquila. Mi red de apoyo han sido mis amigas, mi familia, mi perro. Estoy rearmándome como siempre desde la resiliencia de una mujer como todas nos volvemos a parar. Así somos, ¿no?“, comentó.

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Al ser consultada sobre su opinión acerca de la decisión tomada por el juzgado, Reyna indicó que: “todo lo que está pasando en el proceso judicial son decisiones de mis abogados, yo no soy abogada, es la primera vez en mi vida que me encuentro en una causa así, por ende, ellos deciden lo que es mejor para mí”.

“Solo quiero que esto termine lo antes posible para poder cerrar este capítulo. Esto es lo único que falta para cerrarlo”, agregó.

Finalmente, Reyna indicó que haber demandado a Américo ha sido “la decisión más difícil” que ha tomado al seguir estando enamorada del cantante nacional.

“Cualquier persona que entienda que se separa en una instancia como esta, aquí no se murió el amor, nos separamos por algo que pasó puntualmente, no me interesa lo que opina la gente, cualquier persona sana entiende que el amor se va progresivamente, no se va de la noche a la mañana. Más allá de eso, yo decidí elegirme a mí y quererme más”, cerró.

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