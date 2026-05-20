Día del Completo 2026 en Chile: fecha, nuevas ofertas confirmadas, 2x1 y dónde regalan la preparación esta semana / AgenciaUno

El Día del Completo 2026 se celebra oficialmente este domingo 24 de mayo. La tradición, nacida originalmente en el año 2009, vuelve para para rendir homenaje a uno de los sándwiches más icónicos de la gastronomía de esta parte del mundo.

Pero atención, porque no hay que esperar hasta el fin de semana para celebrar. El festejo ya está en marcha y varios establecimientos han adelantado promociones que, el algunos casos, están vigentes por más de una jornada.

Revisa a continuación un compilado con las mejores ofertas, combos 2x1 e incluso de lugares donde se regala la preparación.

Día del Completo 2026 en Chile: las mejores ofertas y promociones para celebrar esta semana

Dominó

La cadena alista una doble jornada de celebraciones en sus 40 sucursales a nivel nacional. Las actividades comenzarán el 21 de mayo con el protagonismo del DomiNot, una alternativa completamente de origen vegetal desarrollada en alianza con NotCo que aporta 21 gramos de proteína. Al día siguiente, el 22 de mayo, se activará la tradicional oferta de 2x1 en sus variedades Italiano, Nacional y Dominó.

Esta festividad tiene un lazo directo con la marca, que fue la encargada de fundar el Día. De acuerdo con datos entregados por la firma.

Doggis

La marca tendrá dos italianos por solo $1.500. La iniciativa comenzará con una preventa digital a través de la aplicación móvil los días 22 y 23 de mayo, para luego trasladarse a la venta directa en los mostradores de todo el país durante el fin de semana del 23 y 24 de mayo. Además, hasta fin de mes existirá la opción de agrandar el producto a 30 centímetros por un costo adicional de $1.000.

Por otra parte, quienes realicen compras superiores a los $5.000 en la app podrán participar en el sorteo de un MacBook Neo de Apple. Para concursar, los usuarios deberán registrar los datos de su boleta en el sitio web oficial del evento antes del jueves 28 de mayo, fecha en que se realizará la selección aleatoria del ganador.

Juan Maestro

Está celebrando el “Mes del completo” con distintas promociones como el combo familiar por $10.000, que trae 2 completos italianos + 2 bebidas + papas fritas.

Upa! y Upita!

Las tiendas de conveniencia de Shell, Upa! y Upita!, ofrecerán un hot dog tamaño XXL de 22 centímetros a un precio de $1.990. El valor de la promoción incluye una bebida o agua.

Fuente Rica Rica

La fuente de sodas vegana, con espacios en Santiago centro y Ñuñoa, suma tres jornadas de celebración.

El viernes, todos los completos vendrán con papas de regalo; el sábado, habrá dos por $7.000; y el domingo, la preparación incluirá shopito de cerveza sin costo.

Sabor X2

La promoción de 2x1 en las versiones Italiana y Completo de Saborx2 estará vigente los días 23 y 24 de mayo en todas sus sucursales.

El beneficio será exclusivo para los integrantes del Club Saborx2, por lo que quienes deseen sumarse tienen la opción de registrarse hasta el viernes 22 de mayo. La cadena cuenta con puntos de venta en las comunas de San Miguel, La Cisterna y La Florida.

Manso Completo

El espacio, que cuenta con un local en Cerro Navia y otro en Peñalolén, tendrá todas variedades de completos de 19 centímetros a $1.990 este domingo 24.

“¡Tenemos sorpresas para ustedes!“, adelantaron.

12 Food

El local en Avenida Perú, La Florida, aplicará un precio único de $2.000 para siete de sus variedades este domingo. Las opciones en promoción incluyen las versiones Italiano, Completo, 12 Food, Dinámico, Brasileño, La Vaquera y New York.

Locos x food

Con tres sucursales en la Región de Valparaíso, tendrá el completo grande en oferta: dos por $7.500 y tres pos $10.500. Todo aplica para italiano grande y papapleto grande, el sábado 23 y domingo 24.

Sanguchería Los Curauminos

Desde el jueves 21, y hasta el domingo, el local en el Unimarc Carauma tendrá una promo clave. Por la compra de 3 completos el cuarto es gratis.

Además por compras sobre $10.000, se podrá participar por una gift card de $30.000.

Maty Mechadas

El local ubicado en Talca obsequiará 1.000 completos a sus clientes. La actividad se llevará a cabo este domingo entre las 10:00 y las 19:00 horas, o bien hasta que se terminen las unidades disponibles.

Russell Sándwich

Russell, en la Región de O’Higgins venderá 600 completos italianos a $1.000 cada uno este domingo 24 de mayo. El stock se dividirá en 200 unidades por sucursal para los locales de Alameda, Kennedy y Machalí. La promoción comenzará a las 19:00 horas y terminará a las 21:00 horas o hasta agotar stock, con un límite de una unidad por persona.

San Camilo

Para aquellos que buscan el sabor casero, la tradicional cadena de panaderías anunció una promoción con 2 bolsas de pan de completo, con ocho unidades cada una, por $3.900.

“Arma tu versión favorita con el pan que convierte cualquier ingrediente en celebración”, invitaron en redes sociales. El precio aplica a locales y tienda online hasta el domingo 24 de mayo.