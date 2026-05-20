Aprueban invariabilidad tributaria por 25 años en megarreforma del Gobierno: oposición anunció reserva de constitucionalidad

20 DE MAYO DE 2026/VALPARAISO El ministro de hacienda Jorge Quiroz junto al ministro de interior Claudio Alvarado, ministro de segpres José García Ruminot y el subsecretario de hacienda Juan Pablo Rodríguez en el marco de la votación en sala por Plan de Reconstrucción Nacional en la camara de diputados. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIA UNO / Oscar Guerra

La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en medio del debate de la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast la polémica norma de invariabilidad tributaria por 25 años, una medida que ha encendido una fuerte disputa política y que fue acompañada de anuncios de reserva de constitucionalidad por parte de sectores de la oposición.

La disposición busca entregar estabilidad a los regímenes tributarios aplicados a ciertos proyectos de inversión, impidiendo que durante seis períodos presidenciales se puedan modificar las reglas impositivas pactadas.

20 DE MAYO DE 2026/ VALPARAISO Parlamentarios Republicanos votan a favor , durante la votación del Plan de Reconstrucción Nacional. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI AGENCIA UNO / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

Desde el oficialismo y parte de la oposición que apoyó la iniciativa, se ha defendido como una herramienta clave para dar certeza jurídica, atraer inversión y fomentar el crecimiento económico.

“Chile vuelve al mundo”, defendió el diputado Agustín Romero (Republicanos), quien afirmó que la medida permitirá recuperar condiciones de estabilidad para el desarrollo.

Chile vuelve al mundo. 🇨🇱

Hoy aprobamos la invariabilidad tributaria, una herramienta que le dio estabilidad, inversión y progreso a nuestro país… hasta que fue eliminada por la reforma Bachelet-Arenas del 2014.

Después de años de estancamiento, comenzamos a corregir ese… pic.twitter.com/lDxsNRb38j — Agustín Romero Diputado🖐 🇨🇱 (@agustinromerole) May 20, 2026

Sin embargo, la aprobación desató duras críticas desde la oposición. La diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) cuestionó la norma asegurando que “amarra la política fiscal por al menos 25 años”, afectando la soberanía de futuros gobiernos, y anunció reserva de constitucionalidad.

Se aprobó la invariabilidad tributaria por 25 años para los más ricos.



Una mayoría circunstancial decidió amarrar la política fiscal de Chile por al menos 6 periodos presidenciales, restringiendo la potestad tributaria de futuros gobiernos y del Congreso. Es un atentado a la… — Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) May 20, 2026

En la misma línea, el diputado Jaime Araya calificó la medida como un “candado a la democracia”, mientras que la diputada Daniela Serrano (PC) acusó que se trata de una decisión que beneficia a sectores económicos concentrados y que también recurrirán al Tribunal Constitucional.

VENDIERON CHILE, aprobaron invariabilidad tributaria por 25 años, y le ponen candado a la política fiscal, ahora el seremos el hazme reír de países civilizados.

Los próximos 6 gobiernos NO podrán tratar materias tributarias, violando la Constitución y pasando por arriba de la… — Jaime Araya Diputado (@Dip_JaimeAraya) May 20, 2026

Desde el oficialismo, en tanto, se defendió la aprobación de la invariabilidad tributaria como una herramienta que ya había sido aplicada en el pasado y que, según sus impulsores, permitió dinamizar la inversión antes de su eliminación en reformas anteriores. Sus detractores, en cambio, advierten que limita la capacidad del Estado para ajustar su política fiscal frente a cambios económicos o sociales.

Invariabilidad tributaria aprobada en particular 👏



Una norma clave para que Chile vuelva a despegar, entregando certeza a quienes creen en nuestra patria.



Por supuesto, la izquierda vota nuevamente en contra del progreso social y económico de Chile. @jakastadriasola pic.twitter.com/nrlUmiAFi3 — Paz Charpentier (@paz_charpentier) May 20, 2026

La norma quedó aprobada en el marco de la votación en particular de la megarreforma, que continúa su tramitación en la Cámara en medio de un intenso clima político y nuevas advertencias de judicialización ante el Tribunal Constitucional.