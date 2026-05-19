Sernac emite alerta por miles de hervidores vendidos en Chile: estos son los modelos con riesgo de descarga eléctrica

El Servicio Nacional de Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por tres modelos de hervidores marca Recco que presentan una falla en su base y que podrían implicar un riesgo de descarga eléctrica para los usuarios.

La advertencia afecta a los modelos RHE-802C, RHE-25GRAND y RHE-172P, comercializados en Chile entre octubre de 2025 y mayo de 2026 por Falabella Retail S.A..

Según lo informado, el problema fue detectado durante ensayos de certificación realizados en laboratorio.

El punto crítico está en la base del producto. De acuerdo con la alerta, ante presencia de agua o condensación, el aislamiento podría fallar, comprometiendo componentes eléctricos internos. En ese escenario, existe riesgo de cortocircuito o fuga de corriente.

En total, se reportaron 14.184 unidades, de las cuales 4.876 ya fueron vendidas a consumidores.

RHE-802C: 3.764 unidades vendidas

RHE-172P: 747 unidades vendidas

RHE-25GRAND: 365 unidades vendidas

Hasta ahora, la empresa indicó que no se han registrado accidentes en el territorio nacional debido a la condición.

Las personas que hayan comprado alguno de estos modelos deben verificar el modelo y la fecha de compra, y luego acudir a cualquier tienda Falabella para gestionar la devolución del producto y el reembolso total del dinero.

Para consultas, Falabella habilitó el call center 600 329 2002, el número de WhatsApp +56 9 2417 3100 y su canal de contacto oficial.