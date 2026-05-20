Hacienda publica nuevo ajuste al impuesto de combustibles en Chile: así cambiarán los precios de las bencinas / Agencia Uno

El Ministerio de Hacienda publicó en el Diario Oficial un decreto que actualiza el “componente variable” del impuesto específico a los combustibles, mecanismo que forma parte del sistema de estabilización de precios en Chile.

La medida, que entra en vigor desde este 21 de mayo de 2026 en su cálculo, impactará en las tasas que se aplican a bencinas, diésel y gas vehicular, y comenzará a reflejarse en el precio final al consumidor a partir del jueves de la próxima semana.

Cristobal Ramirez Ampliar

Según el documento, el ajuste modifica al alza o a la baja el impuesto según el tipo de combustible, utilizando la Unidad Tributaria Mensual (UTM), que actualmente se sitúa en $70.588, como referencia.

En la práctica, esto significa que el impuesto no es fijo, sino que se corrige periódicamente para amortiguar las variaciones internacionales del precio de los combustibles.

En este nuevo cálculo, la gasolina de 93 y 97 octanos presentan componentes variables negativos, lo que técnicamente ayuda a reducir parte del impuesto, mientras que el diésel muestra un componente positivo, lo que tiende a incrementarlo.

En el caso del gas licuado y el gas natural comprimido vehicular, también se registran ajustes negativos. Estos cambios forman parte del mecanismo establecido en la Ley 18.502 y el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que busca suavizar las alzas o bajas bruscas en los precios.

En concreto, considerando el valor mencionado de la UTM, el ajuste equivale aproximadamente a una rebaja de cerca de $58 mil por metro cúbico en el caso de la gasolina de 93 octanos y de alrededor de $54 mil en la de 97. En cambio, el diésel presenta un incremento de referencia cercano a los $71 mil por metro cúbico dentro de su componente variable.

Como resultado de esta fórmula, el impuesto final queda en 5,1774 UTM/m³ para la gasolina de 93, 5,2286 para la de 97, y 2,5123 para el diésel, entre otros valores.

El decreto, firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue dictado por orden del Presidente de la República y será publicado en la web institucional de la cartera junto al informe técnico respectivo.