Cupón de gas 2026 en Chile: los tres requisitos para canjear el beneficio y hasta cuándo se puede hacer el trámite

Esta semana comenzó el período para activar el Cupón de gas licuado 2026 en Chile, un beneficio que otorgará $27.000 para comprar un balón en distribuidoras adheridas.

La activación del apoyo estará disponible hasta el próximo 30 de junio y el ticket se habilitará de acuerdo al período en que se solicitó. Cualquiera sea el caso, el canje se podrá realizar hasta el próximo 30 de septiembre.

Para sumarse al proceso se debe ingresar a la plataforma digital www.cupondegas.gob.cl con ClaveÚnica y rellenar un breve formulario. Eso sí, se debe cumplir con tres requisitos centrales:

Que el hogar forme parte del Registro Social de Hogares (RSH) al 16 de abril de 2026.

al 16 de abril de 2026. Que el hogar esté dentro del 80% más vulnerable según el RSH a la misma fecha.

a la misma fecha. Ser jefe de hogar de 18 años o más.

“Las solicitudes o actualizaciones realizadas al Registro Social de Hogares después del 16 de abril de 2026 no se considerarán para la entrega de este cupón”, advierte el sitio web oficial.

Si el jefe o jefa del núcleo realizar el trámite de forma correcta, cumpliendo los requerimientos, se recibirá un mensaje por correo electrónico con la confirmación. Además, ahí se indicará la fecha en que se recibirán el cupón.

Para usar el vale se debe tener una cuenta BancoEstado activa. En la app Rutpay o en la del banco se podrá acceder al beneficio. El cupón se tendrá que presentar al momento de la compra o entrega a domicilio y servirá para más de una transacción.

Un dato clave: si el jefe o jefa de hogar no activa el aporte dentro del plazo, se pierde el derecho al cupón.