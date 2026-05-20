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Corte de luz en Santiago este jueves 21 de mayo: Enel anuncia interrupciones en 5 comunas de la RM

Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados por la interrupción del servicio.

Sebastián Escares

Corte de luz en Santiago este jueves 21 de mayo: Enel anuncia interrupciones en 5 comunas de la RM

Corte de luz en Santiago este jueves 21 de mayo: Enel anuncia interrupciones en 5 comunas de la RM / Agencia Uno

Nuevos cortes de luz afectarán a la capital. Así lo comunicó Enel, quienes confirmaron una serie de interrupciones del servicio para este jueves 21 de mayo en cinco comunas de la región Metropolitana.

La empresa detalló que los cortes de luz se deben a diversos trabajos programados para mejorar la calidad del servicio.

Revisa también:

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Cabe señalar que las interrupciones son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas. En tanto, los cortes del servicio se podrían prolongar por hasta 7 horas en algunas zonas.

A continuación, el detalle:

  • Colina: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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  • Pudahuel: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
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  • Providencia: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
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  • Ñuñoa: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
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  • La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN

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