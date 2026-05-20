La guerra de los centros comerciales: Parque Arauco anuncia la compra de popular Mall en Santiago

A poco menos de dos semanas del término de mayo, Parque Arauco anunció la adquisición del 100% de las acciones de la empresa a cargo de un popular mall de Santiago.

A través de un comunicado, Parque Arauco anunció la compra de Inmobiliaria Paseo Quilín e Invercom S.A, con lo que la compañía tomará control de la totalidad del centro comercial Mall Paseo Quilín, ubicado en la comuna de Peñalolén.

“La incorporación de Mall Paseo Quilín, nos permite tener presencia no sólo en la comuna de Peñalolén, sino también en su área de influencia. Esta adquisición es un nuevo paso estratégico de nuestro plan de expansión”, indicó Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Aruaco.

La compra del Mall Paseo Quilín se acordó en 2.650.000 UF, aproximadamente unos 119 millones de dólares.

“El terreno sobre el cual se emplaza el centro comercial tiene aproximadamente 100.000 m2, lo que lo convierte en uno de los cinco principales terrenos de nuestro portafolio de centros comerciales en Chile, Perú y Colombia. Considerando el terreno disponible, analizaremos la posibilidad de expandir el centro comercial en el largo plazo”, detalló Eduardo Pérez Marchant.