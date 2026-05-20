Sernac emite nueva alerta de seguridad por vehículo con riesgo de incendio: este es el modelo afectado

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para un vehículo con una posible falla técnica en el arnés del cableado.

Ford Motor Company Chile SpA anunció la advertencia para sus vehículos marca Ford, modelo Transit , los cuales fueron vendidos en el país entre marzo y diciembre del 2025. A continuación, una imagen referencial:

Sernac Ampliar

Según publicó el ente fiscalizador, en algunos vehículos involucrados: “El contacto entre el cableado del Sistema de Dirección Asistida Eléctricamente (EPAS) y la transmisión 10R80, debido a una separación insuficiente o una instalación incorrecta del pasamuros, puede dañar el cableado y causar un cortocircuito".

Eso último, podría “generar un riesgo de incendio en el compartimiento de pasajeros, una dirección del vehículo rígida y la desactivación de múltiples sistemas de asistencia al conductor”.

“El cortocorticuto puede generar un riesgo de incendio en el compartimento de pasajeros y provocar la pérdida repentina de la asistencia de dirección y seguridad, elevando el peligro de un accidente y lesiones", agregan desde el Sernac.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

Desde el organismo hacen un llamado a los consumidores a verificar si su vehículo se encuentra en el listado VIN o número de chasis adjunto en el sitio web (disponible aquí).

De ser el caso, los afectados deben comunicarse directamente con la empresa para corregir y/o reparar el vehículo en caso de ser necesario. El procedimiento tiene una duración aproximada de 1,7 horas y no implica ningún costo para los consumidores.

A continuación, los puntos de contacto: