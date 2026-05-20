“En 300 años les avanzamos 1500, ellos eran tribus”: streamer español se llena de críticas por comentario sobre Latinoamérica

Un streamer español desató un gran revuelo en redes sociales por una desafortunada declaración acerca del proceso de colonización español sobre varios países de Latinoamérica.

El Xokas estuvo presente en el capítulo 375 del podcast de Jordi Wild, en donde abordaron este tópico acerca de la influencia del mencionado proceso en la vida de los habitantes del continente.

“Los peruanos tienen cara de peruanos, el chileno y el mexicano también. Ahora comparten una puta lengua, tienen universidades. Nosotros en 300 años les avanzamos 1500, ellos eran tribus, joder. La mitad eran nómadas también”, afirmó el influencer.

Posteriormente Jordi Wild trató de esclarecer a su audiencia que “no se imaginen tribus de esas que andan en la jungla”, pero Xokas nuevamente refutó “estaban muy subdesarrollados, por favor”.

El streamer continuó su comentario diciendo que luego de la conquista española a varios países en Latinoamérica “se convirtieron en gente competente que sabía utilizar correctamente sus materias primas”, así como “tener una lengua con la que poderse comunicar”.

Las polémicas declaraciones del Xokas desataron gran molestia en redes sociales

La comunidad latina expresó su malestar por las palabras del influencer, con comentarios en su cuenta persona de Instagram desde distintos países del continente como Chile, México, Colombia o Argentina.

En relación a las declaraciones del Xokas, se apunta a varios hechos históricos que desacreditan su versión.

Según se registró en investigaciones documentadas de las comunidades prehispánicas, culturas como la Inca ya habían desarrollado maravillas tecnológicas inéditas para su época.

Tal es el caso del camino de Qhapaq Ñan, una red vial de más de 30.000 kilómetros que conectaba el imperio desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile.

Esta misma logró los controles hidráulicos con acueductos y fuentes que siguen en funcionamiento hasta la actualidad. Los Mayas desarrollaron los calendarios solares con 365 días, que superaban en avances a los utilizados por los europeos en el siglo XVI.

En cuanto al desarrollo lingüístico que mantenía estas civilizaciones, existían al menos ocho idiomas propios y compartidos entre territorios. El náhuatl, quiché, yucateco, mixteco, quechua, aimara o el mapudungun son algunos ejemplos concretos.