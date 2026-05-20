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UNICEF ubica a Chile en el peor lugar del ranking de bienestar infantil: informe analizó 37 países

Entre los hallazgos más preocupantes figuran altos niveles de sobrepeso, inseguridad alimentaria y segregación escolar.

Javiera Rivera

UNICEF ubica a Chile en el peor lugar del ranking de bienestar infantil: informe analizó 37 países

UNICEF ubica a Chile en el peor lugar del ranking de bienestar infantil: informe analizó 37 países / Abraham Gonzalez Fernandez

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) encendió las alertas sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en Chile.

En su nuevo informe, titulado “Desigualdad de oportunidades: niños, niñas y adolescentes en desigualdad económica”, el país quedó en el último lugar del ranking de bienestar infantil entre 37 países.

El estudio combina datos sobre bienestar mental, salud física y habilidades académicas. En ese contexto, Chile obtuvo el peor resultado general y también se ubicó en la última posición en salud física.

Uno de los antecedentes más preocupantes es que el 20% de las familias con mayores ingresos percibe más de 10 veces lo que recibe el 20% más pobre, la mayor brecha económica registrada en el informe.

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La mayor tasa de sobrepeso y brechas en alimentación

Según UNICEF, el 58% de los niños y adolescentes de entre 5 y 19 años presenta sobrepeso, la cifra más alta entre los países analizados y muy por encima del promedio de 28%.

Además, un 13% de los estudiantes de 15 años declaró haber omitido comidas por falta de dinero, porcentaje superior al promedio del informe (9%) y entre los más elevados del estudio.

Alta segregación escolar

En educación, apenas un 36% de los adolescentes de 15 años logra competencias básicas en matemáticas y lectura, muy por debajo del promedio de 55%.

El reporte también concluye que Chile presenta uno de los sistemas educativos más segregados socioeconómicamente. Su índice de segregación entre escuelas alcanza 0,37, significativamente superior al promedio del informe, que llega a 0,24.

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