Pasaporte patrimonial 2026: cuándo comienza la entrega gratuita y dónde estará disponible

A pocos días del Día de los Patrimonios 2026, una de las novedades más esperadas es el Pasaporte Patrimonial, un documento gratuito que permitirá registrar las visitas a museos y centros culturales mediante timbres y firmas.

La actividad se realizará el sábado 30 y domingo 31 de mayo, en el marco de la celebración que este año cumple 27 años. Mientras que la distribución del cuadernillo comenzará el 25 de mayo.

¿Dónde estará disponible?

En la región Metropolitana, el pasaporte podrá retirarse en diversos espacios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, entre ellos:

Museo Nacional de Bellas Artes

Museo Histórico Nacional

Museo de Artes Decorativas

Biblioteca de Santiago

Archivo Nacional de Chile

Además, estará disponible en más de 30 puntos habilitados entre Arica y Magallanes. Revisa el listado completo de puntos de entrega AQUÍ.

A diferencia de versiones anteriores, el Pasaporte Patrimonial 2026 no caducará al terminar el fin de semana del evento.

Esto permitirá seguir utilizándolo como una bitácora cultural durante todo el año, con páginas destinadas a sellos, anotaciones y recuerdos de futuras visitas.

¿Qué pasa si se agotan las copias?

Debido a la alta demanda, quienes no alcancen una copia física podrán descargar una versión digital imprimible desde la plataforma oficial del Día de los Patrimonios AQUÍ.