Deportes Concepción no logra levantar cabeza en la Liga de Primera, donde tras 12 fechas disputadas continúa en el último lugar de la tabla con apenas ocho puntos.

La reciente derrota ante Everton terminó costándole el cargo a Walter Lemma como entrenador del equipo y, con solo cinco meses de competencia, el “León de Collao” ya se encuentra en búsqueda de su tercer director técnico de la temporada. Todo apunta a que Patricio Graff sería el elegido para asumir el desafío.

La paciencia de los hinchas lilas parece haberse agotado por completo y este miércoles llegaron hasta el centro deportivo del club para colgar lienzos con fuertes mensajes dirigidos tanto al plantel como a la dirigencia.

“Entrenen hasta que ganen”, se podía leer en una pancarta que cubría gran parte del portón de acceso al complejo deportivo de Nonguén.

Además, otro de los mensajes apuntó directamente contra la plana mayor del club. “Cristian Garrido - Fernando Lazcano - Aiderson Abreu, fuera”, decía el lienzo, en referencia al director y a miembros de la gerencia deportiva de Deportes Concepción.