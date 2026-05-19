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Especialistas alertan por hábito cada vez más común que altera el sueño y la salud mental

Lo que comienza como una rutina para relajarse al final del día puede terminar en una dependencia silenciosa.

Javiera Rivera

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Getty Images / Oscar Wong

Aunque muchas personas lo consideran una forma inofensiva de relajarse, los expertos advierten que este hábito puede afectar la calidad del descanso y derivar en una dependencia difícil de detectar.

Tomar alcohol al final del día se ha vuelto una rutina cada vez más común entre quienes buscan aliviar el estrés, la ansiedad o el insomnio. Sin embargo, expertos en salud señalaron que es un hábito peligroso.

El fenómeno ocurre en un contexto marcado por el aumento de los trastornos del sueño en Chile. Según el Termómetro de Salud Mental ACHS-UC 2025, un 8,6% de los adultos presenta insomnio moderado o severo.

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A esto se suma que el último estudio del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) reveló que el consumo problemático de alcohol alcanza al 10,1% de la población.

Cuando “una copa” deja de ser ocasional

El doctor Matías Ibáñez, fundador de Clínica Pellet Chile, explicó que cada vez observan más casos de personas que mantienen su vida laboral y familiar activa, pero desarrollan una necesidad progresiva de beber alcohol para dormir.

“Muchas personas llegan a consulta convencidas de que su consumo no es problemático porque solo toman una copa en casa antes de dormir. Sin embargo, con el tiempo ya no logran relajarse ni conciliar el sueño sin beber”, señaló.

Según el especialista, el alcohol actúa inicialmente como un sedante del sistema nervioso central, pero el organismo se adapta y comienza a requerir mayores cantidades para producir el mismo efecto.

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