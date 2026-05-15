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Esta enfermedad silenciosa afecta a 1 de cada 3 chilenos y puede causar infartos sin síntomas

Se trata de uno de los principales factores de riesgo de muerte cardiovascular en Chile.

Javiera Rivera

Esta enfermedad silenciosa afecta a 1 de cada 3 chilenos y puede causar infartos sin síntomas

Esta enfermedad silenciosa afecta a 1 de cada 3 chilenos y puede causar infartos sin síntomas / Johner Images

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, especialistas advirtieron sobre el impacto de esta enfermedad en Chile, donde más de un tercio de la población vive con presión arterial alta, muchas veces sin presentar síntomas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 4,2 millones de adultos en el país viven con hipertensión arterial, es decir un 36% de los chilenos. De ellos, aproximadamente 2,6 millones no mantienen su presión bajo control.

Hay pacientes que viven años con presión elevada sin saberlo, mientras el daño cardiovascular y renal avanza silenciosamente”, explicó el doctor Alejandro Martínez, cardiólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

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La hipertensión es uno de los principales factores de riesgo de infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y daño renal.

¿Cómo disminuir la presión arterial?

Para prevenirla, el especialista recomendó reducir el consumo de sal, evitar alimentos ultraprocesados, mantener un peso saludable y realizar actividad física regular, como caminatas de 30 a 40 minutos varias veces por semana.

En casos de hipertensión resistente, cuando los medicamentos y los cambios de hábitos no son suficientes, existen alternativas como la denervación renal, un procedimiento mínimamente invasivo disponible en Chile que puede ayudar a disminuir la presión arterial.

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Situación de la hipertensión en Chile

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