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Carabinero mata a hombre durante operativo contra contrabando en frontera con Perú

El hecho ocurrió en General Lagos, en el Altiplano, luego de que una camioneta no acatara un control policial, según Fiscalía.

Juan Castillo

Nayadet Oyarzún

Agencia Uno

Agencia Uno

Un hombre de nacionalidad peruana murió tras recibir un disparo efectuado por un funcionario de Carabineros durante un operativo policial en el Altiplano, cerca de la frontera con Perú.

El hecho ocurrió el lunes en el sector de Laguna Blanca, comuna de General Lagos, región de Arica y Parinacota.

Según los primeros antecedentes entregados por la Delegación Presidencial y la Fiscalía de Arica, el procedimiento estaba vinculado a una fiscalización por presunto contrabando, en el marco del Plan Escudo Fronterizo. La víctima se desplazaba junto a otros sujetos en dos camiones y una camioneta por pasos no habilitados.

Fiscalía investiga uso de arma de servicio

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De acuerdo con la fiscal Paulina Brito, los funcionarios intentaron controlar los vehículos, pero el conductor de la camioneta no habría acatado las señales de detención. “Con el objeto de controlar estos camiones es que el conductor de la camioneta hace caso omiso de las señales de detención del funcionario policial e intenta atropellarlo con su vehículo”, señaló.

Ante esa situación, otro carabinero utilizó su arma de servicio. “Ante esto, el funcionario que lo acompañaba hace uso de su arma de fuego, hiriendo al conductor de dicha camioneta, el que posteriormente fallece en el lugar”, agregó la persecutora.

El delegado presidencial de Arica y Parinacota, Cristian Sayes, lamentó lo ocurrido, aunque recalcó que el contrabando en la zona fronteriza no puede seguir normalizándose. Además, llamó a mantener la confianza en las instituciones mientras se desarrolla la investigación.

“Confíen en nuestras policías. Carabineros de Chile está presente en nuestras fronteras”, afirmó la autoridad regional.

Sayes también destacó el trabajo conjunto de las instituciones en el límite norte del país. “Policía de Investigaciones está investigando con más profundidad este caso. El Ejército sigue trabajando en las fronteras para dar mayor resguardo”, sostuvo.

Finalmente, el alcalde de General Lagos, Alex Castillo, advirtió que el trabajo policial en su comuna es especialmente complejo, debido a su condición rural, las condiciones extremas del territorio y la presencia recurrente de contrabando de vehículos y otros delitos.

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