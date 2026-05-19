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Este martes, Colo Colo volvió a medias a trabajar de cara al clásico del domingo ante la UC.

Decimos a medias porque en el Estadio Monumental solo se presentaron los jugadores que tuvieron menos minutos o que no jugaron el pasado domingo en la goleada contra Ñublense.

Entre este grupo se cuenta el lesionado Maximiliano Romero, ausente en el juego ante los de Chilán y en la caída en Coquimbo por Copa de la Liga.

“Va muy bien la recuperación”, explicó en diálogo con ADN Deportes, apuntando a tener chances de ser citado para el clásico en el Claro Arena.

“No sé, vamos viendo en la semana, hoy arranqué a entrenar con los kinesiólogos y vamos a ver”, comentó, junto con valorar la racha goleadora de su “competidor” por el puesto como centrodelantero del equipo, Javier Correa.

“Muy bien, si Javi está bien y suma para el equipo, estando punteros, que siga haciendo goles”, cerró Maximiliano Romero en ADN Deportes.