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AUDIO. Delantero de Colo Colo apunta a volver a las canchas en el clásico con la UC: “Vamos a ver durante la semana”

En diálogo con ADN Deportes, Maximiliano Romero valoró el inicio de su trabajo de recuperación en el Monumental.

Carlos Madariaga

Álvaro Choupay

Maximiliano Romero en ADN Deportes

Maximiliano Romero en ADN Deportes

00:23

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Este martes, Colo Colo volvió a medias a trabajar de cara al clásico del domingo ante la UC.

Decimos a medias porque en el Estadio Monumental solo se presentaron los jugadores que tuvieron menos minutos o que no jugaron el pasado domingo en la goleada contra Ñublense.

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Entre este grupo se cuenta el lesionado Maximiliano Romero, ausente en el juego ante los de Chilán y en la caída en Coquimbo por Copa de la Liga.

“Va muy bien la recuperación”, explicó en diálogo con ADN Deportes, apuntando a tener chances de ser citado para el clásico en el Claro Arena.

“No sé, vamos viendo en la semana, hoy arranqué a entrenar con los kinesiólogos y vamos a ver”, comentó, junto con valorar la racha goleadora de su “competidor” por el puesto como centrodelantero del equipo, Javier Correa.

“Muy bien, si Javi está bien y suma para el equipo, estando punteros, que siga haciendo goles”, cerró Maximiliano Romero en ADN Deportes.

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