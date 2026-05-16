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Estudio reveló que este factor puede empeorar hasta un 75% los síntomas de la menopausia

La investigación analizó a 722 mujeres de nueve países de América Latina.

Javiera Rivera

Estudio reveló que este factor puede empeorar hasta un 75% los síntomas de la menopausia

Estudio reveló que este factor puede empeorar hasta un 75% los síntomas de la menopausia / Anna Cinaroglu

Según un estudio con participación de la Universidad de Chile, las mujeres con obesidad podrían enfrentar bochornos, insomnio, irritabilidad, ansiedad y otros síntomas de la menopausia significativamente más intensos.

La investigación analizó a 722 mujeres postmenopáusicas de nueve países de América Latina y encontró que quienes presentaban obesidad tenían un 75% más de probabilidades de reportar síntomas climatéricos más severos en comparación con aquellas sin esta condición.

El estudio mostró que el impacto no se explica únicamente por el exceso de grasa corporal. La asociación también se relacionó con hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares o respiratorias, así como con la inactividad física.

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Al respecto, María Soledad Vallejo Maldonado, ginecóloga del Hospital de la U. de Chile, explicó que la obesidad favorece la inflamación y altera hormonas y neurotransmisores vinculados al sueño, el estado de ánimo y la regulación de la temperatura corporal.

La investigación también observó que las mujeres físicamente activas y con hábitos de vida saludables tendían a presentar menos síntomas.

Por ello, los especialistas recomiendan mantener un peso saludable, realizar actividad física regularmente, cuidar la alimentación y controlar factores como la presión arterial, la glicemia y el colesterol.

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