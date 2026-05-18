Cupón de gas de $27 mil: las tres fechas clave para poder canjear el balón en Chile / Getty Images

Esta semana se habilitó la plataforma para solicitar el Cupón de Gas Licuado en Chile, un beneficio que equivale a $27.000 y que sirve exclusivamente para comprar un balón de gas.

Según explicó el Gobierno, el apoyo económico está dirigido a los hogares de hasta el 80% más vulnerable, según los datos del Registro Social de Hogares (RSH) al 16 de abril de 2026.

La postulación no es automática y el núcleo que cumpla los requisitos debe activar el beneficio con la ClaveÚnica del jefe de hogar en la web oficial www.cupondegas.gob.cl. “No debes subir certificados: el sistema validará la información automáticamente”, advierte el mismo portal.

Un dato no menor es que activar el beneficio no significa que el cupón quede disponible inmediatamente. “Después de la activación, en tu correo electronico recibirás la fecha en que tu cupón será habilitado para empezar a comprar gas licuado”, se detalla.

En concreto, la disponibilidad dependerá de la fecha en que se haya activado el apoyo económico. Hay tres puntos del calendario a los que se debe poner atención, incluyendo:

Activación entre el 18 y el 29 de mayo : El cupón se podrá utilizar desde el 17 de junio y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre.

: El cupón se podrá utilizar y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre. Activación entre el 30 de mayo y el 12 de junio : El cupón se podrá utilizar desde el 2 de julio y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre.

: El cupón se podrá utilizar y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre. Activación entre el 13 y el 30 de junio : El cupón se podrá utilizar desde el 21 de julio y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre.

Para utilizar el beneficio es necesario contar con una CuentaRUT de BancoEstado. Una vez que el cupón de $27.000 se encuentra cargado en el sistema, se podrá elegir libremente entre dos formas de canje:

Opción A: Canje Digital (Vía App RutPay o App BancoEstado)

Se debe revisar el saldo disponible directamente en la sección de beneficios de la aplicación móvil de BancoEstado.

Al momento de recibir el cilindro de gas en el domicilio, se debe abrir la aplicación y escanear el código QR del vendedor autorizado . En caso de que la cámara presente fallas, el sistema permite ingresar el RUT del distribuidor manualmente.

. En caso de que la cámara presente fallas, el sistema permite ingresar el RUT del distribuidor manualmente. Si existe una diferencia en el precio final del gas, el monto restante se descontará automáticamente del saldo de la CuentaRUT.

Opción B: Canje Presencial (Vía CajaVecina)