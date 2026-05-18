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Cupón de gas 2026 en Chile: cómo consultar con RUT si cobras los $27 mil y hasta cuándo se puede usar el beneficio

El dinero se puede cobrar en tres pasos en una plataforma especialmente habilitada por e Gobierno. Revisa aquí los tres requisitos clave.

Javier Méndez

Cupón de gas 2026 en Chile: cómo consultar con RUT si cobras los $27 mil y hasta cuándo se puede usar el beneficio

Cupón de gas 2026 en Chile: cómo consultar con RUT si cobras los $27 mil y hasta cuándo se puede usar el beneficio / Getty Images

Esta semana se confirmaron los principales detalles del Cupón de Gas, un beneficio que entregará un total de $27.000 a determinados hogares en Chile para la compra de un balón.

El aporte, también conocido como Subsidio al Gas Licuado, forma parte del Plan Chile Sale Adelante, impulsado por el Gobierno y tiene tres requisitos centrales, incluyendo:

  • Que el hogar forma parte del Registro Social (RSH) al 16 de abril de 2026.
  • Que el hogar pertenezca al 80% más vulnerable según el RSH al 16 de abril.
  • Ser jefe de hogar de 18 años o más, según el RSH.

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Cupón de Gas 2026 en Chile: ¿Cómo consultar con RUT si te corresponde cobrar el subsidio?

Para saber si se califica al cupón, tan solo hay que revisar la cartola actualizada del RSH en la plataforma Ventanilla Única Social (disponible pinchando aquí). Si se inicia sesión, con RUT y ClaveÚnica, el sistema arroja de inmediato en que porcentaje se encuentra el núcleo.

¿Cómo se activa el Cupón de Gas de $27 mil?

La activación es simple y se realiza en solo tres pasos. En primer lugar, se debe ingresar al sitio web www.cupondegas.gob.cl utilizando la ClaveÚnica para habilitar el beneficio.

A continuación, el usuario podrá acceder al ticket a través de la CuentaRUT de BancoEstado. Finalmente, para realizar el pago, el cupón se debe presentar directamente desde la aplicación móvil del banco, vía RutPay o bien, imprimirlo en cualquier CajaVecina.

Independientemente del periodo en que se active el cupón —considerando que habrá plazo hasta el próximo 30 de junio—, este se podrá cobrar hasta el 30 de septiembre.

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