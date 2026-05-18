Cuáles son los trabajos mejor pagados en Chile sin educación superior

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) analizó más de 920.000 ofertas de trabajo publicadas en línea durante el último año y reveló las ocupaciones mejor pagadas sin necesidad de contar con estudios de una educación superior.

El ranking, con más de una veintena de puestos, detalla cifras. Algunos trabajadores chilenos pueden llegar a ganar mensualmente entre $711.000 y $1.200.000 en el mejor de los casos.

La muestra, expuesta por LUN, dio cuenta de que los conductores de camiones pesados y los agentes inmobiliarios se encuentran entre las ocupaciones con mayor salario a jornada completa.

Este análisis fue elaborado por el Sence a través del Sistema de Análisis de Bolsas de Empleo (SABE), una herramienta que utiliza inteligencia artificial para recopilar y analizar avisos laborales de siete portales web. La muestra consideró datos entre abril de 2025 y marzo de 2026.

“Hay distintos indicadores de interés para la ciudadanía: orientan sobre cuáles son los puestos de trabajo que hoy están requiriendo más empresas, en qué condiciones laborales y con qué requisitos”, dijo al medio citado Felipe McRostie, encargado de la Unidad de Desarrollo Estratégico de Sence.

El raking de los trabajos mejor pagados en Chile sin tener educación superior

Para comprender las cifras, el informe utiliza dos referencias. El monto menor representa el sueldo de entrada (percentil 25), lo que significa que un 25% de los trabajadores gana menos de esa cifra. En tanto, el monto mayor corresponde a quienes tienen más experiencia (percentil 75), tramo donde solo el 25% de los ocupados logra superar ese valor.

A continuación, las ocupaciones: