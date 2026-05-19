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Trump anuncia que pospuso ataque contra Irán previsto para este martes tras petición de aliados árabes

Pese al aplazamiento, el presidente estadounidense afirmó que los mandos militares están preparados para actuar “en cualquier momento”.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que –a petición de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí– pospuso por “un breve período de tiempo” un ataque contra Irán previsto para este martes.

Según lo que escribió el mandatario en su red Truth Social, la solicitud de aplazamiento de sus aliados árabes se produjo para dar margen a las “serias negociaciones” con Teherán, por lo que le pidieron retrasar la ofensiva “dos o tres días”.

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No obstante, Donald Trump señaló que ha ordenado a los mandos militares estar “preparados para un ataque a gran escala contra Irán en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable”.

Irán responde

En tanto, el comandante del Cuartel Central General Jatam al Anbiya, Ali Abdollahi, advirtió a Estados Unidos que no vuelva a cometer un “error de cálculo”, al asegurar que sus Fuerzas Armadas tienen “el dedo en el gatillo” para responder de manera “rápida, firme y poderosa” a cualquier nueva agresión.

Previo a ello, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, dijo el lunes que continúan las negociaciones de paz mediante el intercambio de propuestas a través de Pakistán, y que Teherán había entregado su respuesta a las últimas consideraciones de Washington.

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