OMS reconoce alarma por “magnitud y rapidez” del brote de ébola en RDC

La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó su preocupación por la evolución del brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC), luego de que se reportaran más de 500 casos sospechosos y 130 muertes que se creen vinculadas a la transmisión del virus.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconoció que la situación genera alarma por la forma en que se ha expandido la enfermedad.

Según sostuvo, existe preocupación por la “magnitud y rapidez” con que avanza el brote en territorio congoleño.

OMS convoca a expertos para contener el brote

Ante este escenario, Tedros anunció la convocatoria del Comité de Emergencia, un grupo internacional de expertos que asesora a la OMS en situaciones sanitarias críticas. La instancia se reunirá durante este martes para evaluar el avance del brote y formular recomendaciones destinadas a contener la propagación.

El organismo busca acelerar la coordinación internacional, especialmente ante un virus de alta letalidad y con capacidad de generar presión sobre sistemas sanitarios vulnerables. En esa línea, el director general se declaró “profundamente preocupado” por el desarrollo de la epidemia.

La decisión se produce luego de que, por primera vez, un director de la OMS declarara una emergencia de salud pública de preocupación internacional sin reunir previamente al Comité de Emergencia. Esto fue posible tras los cambios aplicados al Reglamento Sanitario Internacional después de la pandemia de covid-19.

Esas modificaciones buscan agilizar las respuestas frente a amenazas sanitarias graves, evitando retrasos en la activación de medidas y en la coordinación entre países, organismos internacionales y equipos técnicos.

El ébola es una enfermedad viral grave que puede transmitirse por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas. Por eso, la detección temprana, el aislamiento de casos y el seguimiento de contactos son claves para frenar nuevos contagios.

La OMS deberá informar durante las próximas horas las recomendaciones del comité y los pasos que impulsará para apoyar a la RDC en el control del brote.