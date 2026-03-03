;

FOTO. El nuevo emprendimiento de Coté López que sorprendió a las redes sociales

Un nuevo rumor surgió por parte de Infama donde dice que la ex de Luis Jiménez lanzará su propia marca de ropa junto a su nueva pareja.

Nicolás Lara Córdova

El nuevo emprendimiento de Coté López que sorprendió a las redes sociales

A tan solo meses de iniciar su nueva relación, Coté López, sigue dando que hablar en el espectáculo.

De acuerdo a un nuevo rumor, la creadora de contenidos junto a su pareja Lucas Lama Von der Forst están proximos a dar a conocer su nuevo emprendimiento.

Revisa también:

ADN

De acuerdo al sitio de espectáculos, Infama, la ex de Luis Jiménez y su pareja estarán próximos a lanzar una nueva marca de ropa.

López ya tendría experiencia en este rubro, ya que hace unos años lanzó su marca Clo by Coté, marca que vende cosméticos, productos de belleza y cuidado capilar que fue lanzada en 2020.

Hace unos días también, Coté López utilizó sus redes sociales para anunciar que remataría gran parte de su clóset, algo que sorprendió a sus seguidores en redes sociales.

Aún no se ha revelado mayor información al respecto del lanzamiento de esta nueva marca de ropa, pero en redes sociales ya comenzaron a especular al respecto.

ADN

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad