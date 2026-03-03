El nuevo emprendimiento de Coté López que sorprendió a las redes sociales

A tan solo meses de iniciar su nueva relación, Coté López, sigue dando que hablar en el espectáculo.

De acuerdo a un nuevo rumor, la creadora de contenidos junto a su pareja Lucas Lama Von der Forst están proximos a dar a conocer su nuevo emprendimiento.

De acuerdo al sitio de espectáculos, Infama, la ex de Luis Jiménez y su pareja estarán próximos a lanzar una nueva marca de ropa.

López ya tendría experiencia en este rubro, ya que hace unos años lanzó su marca Clo by Coté, marca que vende cosméticos, productos de belleza y cuidado capilar que fue lanzada en 2020.

Hace unos días también, Coté López utilizó sus redes sociales para anunciar que remataría gran parte de su clóset, algo que sorprendió a sus seguidores en redes sociales.

Aún no se ha revelado mayor información al respecto del lanzamiento de esta nueva marca de ropa, pero en redes sociales ya comenzaron a especular al respecto.