Surgieron rumores de cancelación: Canal 13 define el futuro de una de sus grandes apuestas del año

Esta semana comenzó a circular un nuevo rumor sobre cambios en la programación de la televisión chilena.

Según El Filtrador, los días del espacio de humor El Desestrece estarían contados, e incluso se habría fijado una fecha para su punto final: este domingo 24 de mayo.

El martes Canal 13 aclaró todo el asunto e informó que lo que viene es el cierre de temporada del show formado por los miembros de El Sentido del Humor.

Lo que ocurrirá este fin de semana será el cierre del primer ciclo con Don Carter como invitado.

Sobre lo que está por venir, el hombre clave de El Mundo del Profesor Rossa dijo: “Lo que haré en el programa quiero que sea una sorpresa, pero será una sorpresa muy agradable. Esta vez no seré tan cochino, pero creo que me puedo desatar para que la gente se ría y lo pase bien”.

En su programa web, los integrantes de ESDH se refirieron a la situación y bromearon al respecto. Según ellos, quedaron “bloqueados”, sin posibilidad de moverse a otro día y horario.

“Un cambio programático que lamentablemente nos dejaba fuera de la jugada. Yo creo que si hubiéramos tenido el rating que nos habría gustado tener, esto ni siquiera se habría conversado y podríamos haber ido de igual a igual, pero no se puede. Tampoco vamos a tapar el sol con un dedo”, afirmó Romero.

El rating de El Desestrece y los nuevos movimientos en la programación del canal

Pese a que no ha sido un hit constante en rating, desde la señal privada aclararon que el espacio conducido por Martin Cárcamo se mantiene en el podio. Un desglose muestra que tuvo un alcance de 3 millones 300 mil personas con 294 mil personas promedio por minuto.

En el mismo período de tiempo y horario, el resto de los canales marcó lo siguiente: Mega 470.857, Chilevisión 468.198 y TVN 271.897.

Por lo demás, durante el último fin de semana del mes —en concreto, el sábado 30— se estrenará el segundo ciclo de El clan, liderado por Pangal Andrade, junto al debut del nuevo programa de Jorge Said, África salvaje.

El reality show Vecinos al límite también empezará con una nueva etapa, con nuevos ingresos y reglas. Desde este domingo comienzan los episodios de domingo a jueves, tras Teletrece central.