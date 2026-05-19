Luis Mateucci revela diagnóstico tras ser hospitalizado de urgencia: “Estoy en plena recuperación”
“Extraño a mi familia, extraño a mi gente que me conoce”, se sinceró el chico reality.
El pasado jueves se dio a conocer que Luis Mateucci fue internado de urgencia en Santiago, específicamente en la Clínica Indisa.
Hasta la semana pasada se supo que el argentino sufrió un fuerte dolor en su pecho. No obstante, ahora el chico reality reveló las razones que lo llevaron a estar internado.
Por medio de un video, Mateucci contó que “estoy mejor, sigo descansando, sigo en reposo, ya con un poquito de hambre, por suerte estoy comiendo”.
Respecto a su colapso de salud, el argentino explicó que se trató de un cuadro: “Virósico (viral), fue estrés, fue un cúmulo de cosas las que me pasaron, pero bueno, ya estoy tratado, estoy en plena recuperación”.
“Hay que poner un stop”
A través del registro, el participante de El Internado hizo una reflexión en torno a su salud y a lo que le depara en su futuro cercano.
“Cuando te pasan estas cosas te replanteas un montón de cosas (...) Hay que poner un stop y ver cómo seguir avanzando desde otra forma”, expresó.
En esa misma línea, reconoció que “extraño a mi familia, extraño a mi gente que me conoce, que te apachucha, que te dé ese cariño. Los amigos obvio que te lo dan, porque tengo muchos amigos preocupados y que están al lado, pero no es como la familia”.
“Voy a estar bien. Hay Mateucci para rato, así que quédense tranquilos, mala hierba nunca muere. Los quiero mucho, siempre gracias por preocuparse... los que realmente me interesan, los demás me la sudan”, concluyó el chico reality.
