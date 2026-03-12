;

FOTO. Luis Jiménez anuncia romance con Gala Caldirola en sus redes sociales: “No estamos dañando a nadie...”

El ex futbolista compartió una historia en su cuenta de Instagram con una fotografía acompañado de la modelo.

Nicolás Lara Córdova

Luis Jiménez anuncia romance con Gala Caldirola en sus redes sociales: “No estamos dañando a nadie...”

Un nuevo romance nació en la farándula nacional. Luis Jiménez dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que se encuentra en una relación con Gala Caldirola.

Fue el mismo ex futbolista quien subió la fotografía con un texto donde confirma el romance con la ex chica reality.

“No acostumbro a comentar públicamente cosas como esta, pero si vamos a empezar nos gustaría que sea de cero, sin malas energías, ni especulaciones”, comenzó explicando.

Luego, Luis Jiménez comentó que ya conocía hacia un tiempo a Gala Caldirola y que nunca habían tenido la oportunidad de conocerse.

“Hoy ambos estamos solteros y en un momento de tranquilidad en nuestras vidas. Por eso decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad”, dijo Jiménez en la publicación

“No estamos dañando a nadie. Solo hay buenas intenciones. Hoy tenemos la posibilidad de descubrir si realmente tenemos tanto en común como parece”, agregó.

“Queremos simplemente darnos la oportunidad con respeto, cariño y honestidad y ver qué nos depara el destino. Sin grandes expectativas, pero con el corazón abierto”, cerró.

