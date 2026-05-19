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Corte de luz en Santiago este miércoles 20 de mayo: Enel confirma interrupciones en 10 comunas de la RM

Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados por la interrupción del servicio en la capital.

Sebastián Escares

Corte de luz en Santiago este miércoles 20 de mayo: Enel confirma interrupciones en 10 comunas de la RM

Nuevos cortes de luz afectarán a Santiago. Así lo comunicó Enel, quienes confirmaron una serie de interrupciones en el servicio para este miércoles 20 de mayo en diez comunas de la región Metropolitana.

Según lo comunicado por la empresa, los cortes de agua se deben a arreglos programados para mejorar el servicio y se extenderán por varias horas dependiendo la zona.

Revisa también:

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Cabe señalar que las interrupciones son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas. A continuación, el detalle:

  • Vitacura: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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  • San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.
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  • Renca: desde las 09:30 horas hasta las 12:30 horas.
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  • Quilicura. desde las 09:00 horas hasta las 15:00 horas.
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  • Quilicura: desde las 14:00 horas hasta las 17:00 horas.
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  • Pudahuel: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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  • Pudahuel: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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  • Providencia: desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas.
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  • Peñalolén: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
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  • Las Condes: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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  • La Granja: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
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  • Estación Central: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
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