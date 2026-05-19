“La investigación fue muy deficiente”: exentrenador de hockey patín es absuelto tras ser acusado de abuso sexual reiterado

En 2023, el hockey patín de Chile quedó impactado al conocer la denuncia contra el exentrenador de hockey patín y entonces presidente del club San Jorge, Eduardo Flores.

Todo tras una serie de denuncias por parte de exseleccionadas en su contra, lo que también derivó en una investigación por abuso sexual reiterado contra una menor de 14 años, que data del 2021.

Producto de lo anterior, Eduardo Flores pasó 1 año y 4 meses en prisión preventiva mientras duró la investigación, lo que este martes se sentenció, en el sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, con la absolución de las acusaciones en su contra.

“Muy feliz por la absolución tras largos tres años, fue un juicio muy largos, con días de tristeza y angustia que terminaron bien con la inocencia de mi padre”, recalcó, en diálogo con ADN Deportes, Catalina Flores, hija del acusado y seleccionada nacional de hockey patín, criticando la forma en que se condujo el tema a nivel legal.

“La investigación fue muy deficiente por parte de la Fiscalía, muchas contradicciones en los relatos durante el juicio, inconsistencias durante la investigación. El tío de la niña está prófugo por abuso sexual y vivía con la niña. Eso y muchas cosas más fueron omitidas por la Fiscal”, recalcó quien apunta a relanzar su carrera luego de regresar al país con tal de acompañar a Eduardo Flores en el proceso.

“Estoy pensando en volver a Europa para tomar la mejor decisión y seguir mi carrera deportiva. Me devolví para acompañar a mi familia, estuvimos siempre al lado de mi papá y siempre supimos que era inocente”, comentó Catalina Flores, valorando lo hecho por los abogados Alejandro Peña y Tufit Bufadel durante la persecusión legal.

“Son muy experimentados, era un juicio bastante complicado por lo que venía previamente, pero lograron darlo vuelta y demostrar la verdad. Mi padre siempre estuvo a disposición de la justicia, callados, sin funas ni mucho menos, era la vía legal para ganar”, concluyó quien es parte de las “Marcianitas”.