“Es una cifra utópica”: Camilo Huerta reveló pensión que Arturo Vidal le paga a Marité Matus
El ex Yingo dio a conocer la millonaria pensión que el futbolista de Colo Colo le entrega a su ex esposa.
Este martes, durante el episodio más reciente de Vecinos al Límite, Camilo Huerta realizó una llamativa confesión.
El ex de Marité Matus reveló detalles de su mediático quiebre con ella.
En conversación con sus compañeros de encierro, Camilo Huerta indicó que su separación fue debido a que Matus estaba acostumbrada a un estilo de vida costoso.
“Vienen de ambientes muy precarios y después con la plata se tergiversa todo. ¡Es útopico! Se echan 200 o 300 millones en el casino en una noche fácilmente“, indicó.
Además, Huerta dio a conocer la increíble pensión de alimentos que Arturo Vidal le entrega a Marité Matus.
“Ella conmigo tenía un hombre que no sale a carretear, que no la engaña, que está con su familia, pero que quizás no le daba los 90 millones de pesos de pensión”, afirmó.
Esto impactó a sus compañeros de encierro, entre ellos Joche Bibbó y Natu Urtubias.
“Me muero, me va a dar algo. Soy demasiado Fonasa para esta conversación”, comentó Urtubias.
