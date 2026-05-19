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Programa de recambio de calefactores en Chile: cuáles son los requisitos y cómo postular al beneficio

La iniciativa favorece a los habitantes de ciertas regiones del país. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Programa de recambio de calefactores en Chile: cuáles son los requisitos y cómo postular al beneficio

Programa de recambio de calefactores en Chile: cuáles son los requisitos y cómo postular al beneficio / Getty Images

El Ministerio del Medio Ambiente mantiene abierto el programa de recambio de calefactores, una iniciativa que busca disminuir las emisiones contaminantes generadas por el uso de leña en distintas zonas del centro y sur del país.

El beneficio permite que personas con sistemas de calefacción a leña puedan entregar ese artefacto y recibir a cambio una estufa a pellet o un aire acondicionado, dependiendo de las alternativas disponibles en cada llamado.

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Las personas interesadas en recibir el aporte pueden postular en línea y, en caso de cumplir con los requisitos establecidos, podrán acceder a un recambio.

Dónde está disponible y cuáles son los requisitos

Actualmente, las postulaciones están abiertas solo en Valdivia, Osorno, Chillán y Chillán Viejo, en un contexto marcado por la baja de temperaturas y el aumento del uso de calefacción durante otoño e invierno.

Las personas interesadas pueden postular de forma online, ingresando al sitio oficial del programa (disponible aquí), seleccionando su región y presionando el botón “Postular”. Luego, deberán acceder con RUT y contraseña, o registrarse si aún no tienen cuenta.

También existe la opción de realizar el trámite de manera presencial en la Seremi del Medio Ambiente correspondiente a la región del postulante: Los Ríos, Los Lagos o Ñuble.

Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran los siguientes:

  • Indicar el calefactor al que se postulará.
  • Contar con un artefacto de leña que se quiera cambiar.
  • Que el artefacto a leña se encuentre instalado en la propiedad.
  • Que la vivienda donde está instalado el artefacto a recambiar corresponda a lo señalado en las bases de postulación.
  • Se debe entregar al Ministerio del Medio Ambiente el artefacto a leña que se recambie, el cual posteriormente será destruido.

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