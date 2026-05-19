Anuncian megacorte de agua en Santiago por 36 horas: estas serán las 8 comunas afectadas en la región Metropolitana / Agencia Uno

Un megacorte de agua sucederá dentro de los próximos días en Santiago. Así lo comunicó Aguas Andinas, quienes confirmaron una interrupción prolongada del suministro en ocho comunas de la región Metropolitana.

Desde la empresa señalaron que el corte de agua se extenderá desde este viernes 22 de mayo a las 20:00 horas y durará hasta el domingo 24 de mayo a las 08:00 horas, aproximadamente.

“Estamos renovando uno de los principales acueductos de la región Metropolitana para seguir fortaleciendo nuestra red de distribución de agua potable, que supera los 13 mil kilómetros”, señalaron desde Aguas Andinas.

En esa misma línea, informaron que “estas obras beneficiarán a cerca de 143 mil clientes de sectores acotados de 8 comunas del sur de la ciudad y se realizarán de noche y durante el fin de semana, para reducir al mínimo su impacto”.

¿Cuáles serán las 8 comunas afectadas?

Las comunas en las que habrá interrupción del suministro son: El Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, San Bernardo, San Miguel y San Ramón.

Cabe señalar que los cortes de agua son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas. A continuación, el detalle: