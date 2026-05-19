Presidente Kast remueve a ministras Steinert y Sedini en medio de crisis de seguridad y desplome en encuestas / Sebastian Beltran Gaete

En una determinación de máxima urgencia adoptada durante la tarde de este martes, el Presidente de la República, José Antonio Kast, comunicó formalmente a los presidentes de los partidos del oficialismo que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, dejarán sus cargos de forma inmediata.

Según información a la que tuvo acceso Radio ADN, el ministro de Interior, Claudio Alvarado, será biministro y se desempeñará igualmente como vocero de Gobierno. Martín Arrau, hasta hoy ministro de Obras Públicas tomarála cartera de Seguridad Pública.

Por esto, el titular de Transportes, Louis de Grange, pasaría a ser biministro y dirigirá Obras Públicas.

La decisión del Jefe de Estado fue oficializada de manera directa a los timoneles de las colectividades oficialistas tras semanas de crecientes cuestionamientos técnicos y políticos hacia ambas secretarias de Estado, lo que había instalado un flanco de alta vulnerabilidad para la administración en el Congreso Nacional.

El desplome del blindaje oficialista

La salida de ambas autoridades constituye el golpe de timón más drástico en lo que va del mandato de Kast, especialmente porque ocurre apenas horas después de que la propia ministra Mara Sedini utilizara la vocería de Gobierno para blindar firmemente la gestión de Trinidad Steinert frente a la interpelación anunciada por la oposición.

Sin embargo, la presión legislativa por la falta de un plan de seguridad formal y por escrito, econocida por la propia Steinert, sumada a las complejas jornadas de tramitación del Plan de Reconstrucción en la Cámara de Diputados y el reciente desplome del respaldo gubernamental en las encuestas de opinión pública, terminaron por acelerar la determinación presidencial para evitar un mayor desgaste en el comité político.

Descompresión en el Congreso

Con la remoción de la titular de Seguridad, quien alcanzó a estar solo 68 días en la cartera, el Ejecutivo busca desactivar la ofensiva fiscalizadora de la oposición y reestructurar sus líneas de comunicación de cara a las reformas clave que se votan esta semana. Hasta el cierre de esta edición de último minuto, las directivas de los partidos oficialistas se encuentran reunidas analizando el nuevo escenario, a la espera de que La Moneda oficialice los nombres de los nuevos secretarios de Estado que asumirán el control de la agenda de orden público y la vocería de Gobierno.