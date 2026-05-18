Corte de luz en Santiago este martes 19 de mayo: Enel confirma interrupciones en 12 comunas de la RM / Getty Images

Nuevos cortes de luz programados afectarán este martes 19 de mayo a distintos sectores de la región Metropolitana. La información fue entregada por Enel, que detalló interrupciones del suministro eléctrico en 12 comunas de Santiago debido a trabajos técnicos en la red.

Según indicó la compañía mediante su sitio web, estas suspensiones serán acotadas por sector y no comprometerán necesariamente a toda la comuna.

En ese contexto, la empresa explicó que “la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que recomendó revisar con anticipación si una dirección específica está dentro del polígono afectado.

Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este martes 19 de mayo

Colina: desde las 13:00 horas hasta las 17:00 horas.

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Colina: desde las 13:00 horas hasta las 17:00 horas.

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Conchalí: desde las 09:30 horas hasta las 12:30 horas en Tte. Ponce y desde las 14:00 horas hasta las 17:00 horas en Av. Fermín Vivaceta.

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Recoleta: desde las 11:30 horas hasta las 12:30 horas.

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Quinta Normal: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

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Pudahuel: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.

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Santiago: desde las 14:00 horas hasta las 15:00 horas.

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Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

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Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

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Lo Espejo: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.

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Providencia: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.

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Providencia: desde las 15:30 horas hasta las 16:30 horas.

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San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.

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La Cisterna: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

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Peñalolén: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.