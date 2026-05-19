“Tengo que renunciar...”: Carlos Alcaraz confirma dura noticia para el mundo del tenis

Carlos Alcaraz, actual número 2 del mundo, anunció este martes que no jugará la edición 2026 de Wimbledon, torneo que conquistó en 2023 y 2024. El tenista español confirmó la noticia a través de sus redes sociales, señalando que aún no se ha recuperado por completo de su lesión en la muñeca.

“Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon”, escribió Alcaraz.

“Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible”, agregó el hispano.

Así las cosas, Carlos Alcaraz se perderá dos torneos Grand Slam de forma consecutiva, Roland Garros y Wimbledon. Tampoco pudo jugar los Masters 1000 de Madrid y de Roma debido a su lesión en la muñeca.