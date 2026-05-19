Democracia Cristiana rechaza idea de legislar megarreforma de Kast y acusa falta de diálogo del Ejecutivo

La Democracia Cristiana (DC) resolvió rechazar la idea de legislar la megarreforma impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, en una decisión adoptada de manera unánime por su bancada de diputados y también por sus senadores.

Así lo confirmó el diputado y presidente de la colectividad, Álvaro Ortiz, quien acusó al Ejecutivo de imponer su agenda sin abrir un debate real ni incorporar las propuestas presentadas por la DC durante la tramitación del proyecto.

“La posición, que es rechazar la idea de legislar, va a ser la misma actitud que van a tomar nuestros senadores”, señaló Ortiz, marcando distancia con la iniciativa que será votada en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El parlamentario apuntó directamente contra la forma en que el Gobierno ha conducido la discusión legislativa. “El Gobierno ha pasado una aplanadora, ha tenido poca capacidad de recibir y de aplicar ideas y propuestas que hemos entregado”, afirmó.

Entre los planteamientos que, según la DC, no fueron recogidos por el Ejecutivo, Ortiz mencionó propuestas en materia agrícola y tributaria. En particular, citó la idea de bajar en tres años el impuesto de primera categoría desde 27% a 25%, además de otras medidas planteadas por la colectividad.

Desde la Democracia Cristiana sostienen que la reforma estaría desequilibrada y que no beneficiaría ni a la clase media ni a los sectores más vulnerables. Además, aseguran que sí intentaron dialogar, pero que no recibieron respuestas suficientes ni espacios efectivos para debatir sus propuestas.

Pese al rechazo de la DC, en el Gobierno afirman estar tranquilos de cara a la votación. El ministro de la Segpres, José García Ruminot, aseguró que el Ejecutivo ya cuenta con los apoyos necesarios para aprobar la idea de legislar.

Según la estimación del propio secretario de Estado, La Moneda tendría 90 votos comprometidos, mientras que para aprobar esta etapa se requieren 78 votos afirmativos.

La votación será clave para el futuro de la megarreforma, ya que un rechazo a la idea de legislar implicaría frenar el avance del proyecto. En cambio, si se aprueba, la discusión continuará en particular y luego deberá seguir su trámite en el Senado.