Confirman muerte de querido cantante de cumbia chileno: “Una partida tan injusta y tan repentina”
El artista Kevin Stanly era la voz de la agrupación Kevin y sus lumaquinos.
Luto en la música chilena. En las últimas horas se informó el fallecimiento del joven artista machalino Kevin Jeldres Acuña, conocido como Kevin Stanley, parte de la agrupación de cumbia y guaracha campesina Kevin y sus Lumaquinos.
“Me toca despedir con muchísimo dolor a alguien que dejó una huella enorme en mi vida y en la de muchas personas”, escribió el músico Fernando Sax en redes sociales.
“Kevin no solo fue un tremendo artista arriba de un escenario; también fue una gran persona, un compañero leal y un hermano de esos que la vida pone muy pocas veces en el camino”, continuó el director de la agrupación.
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"Todavía cuesta creer una partida tan injusta y tan repentina. Su ausencia deja un vacío enorme entre todos quienes tuvimos la suerte de conocerlo y compartir con él“, siguió.
Tras la publicación, varios seguidores mostraron su tristeza. “Dios lo mantenga en su santo reino. Mucha fuerza a la familia”, fue uno de los comentarios. “Qué lamentable noticia. Nuestro más sentido pésame a la familia y al grupo. Dios les dé el consuelo a su corazón”, sumó otro.
Desde la Municipalidad de Machalí, en la Región de O’Higgins, comunicaron que el último adiós al artista se llevará a cabo en el Centro Cultural Germán Ruz Baeza, recinto situado justo al lado de la piscina municipal de la comuna.
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