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Aguas Andinas anuncia corte de agua en Santiago para este miércoles 8 de abril: estas son las 4 comunas afectadas

En algunos sectores la interrupción del suministro se podría prolongar por hasta 15 horas. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Aguas Andinas anuncia corte de agua en Santiago para este miércoles 8 de abril: estas son las 4 comunas afectadas

Aguas Andinas anuncia corte de agua en Santiago para este miércoles 8 de abril: estas son las 4 comunas afectadas / Agencia Uno

Aguas Andinas anunció un nuevo corte de agua para la jornada de este miércoles 8 de abril en cuatro comunas de la región Metropolitana.

Desde la empresa informaron que las interrupciones en el suministro son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en su totalidad.

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En tanto, los motivos detrás de los cortes de agua son por renovaciones de las redes del suministro y cambios de válvula.

A continuación, los horarios y las zonas afectadas por el corte de agua de este miércoles 8 de abril en la capital:

  • Quilicura: desde las 15:00 horas hasta las 22:00 horas.
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  • Puente Alto: desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.
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  • San Miguel: desde las 15:30 horas hasta las 21:30 horas.
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  • Vitacura: desde las 15:00 horas de este miércoles hasta las 06:00 horas del jueves 9 de abril.
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