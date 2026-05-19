Ministro Barros respalda a Steinert tras operativo en Temucuicui: “No se cuentan los planes, sino que el resultado”

El ministro de Defensa, Fernando Barros, respaldó la gestión de su par de Seguridad, Trinidad Steinert, tras el operativo realizado en Temucuicui que terminó con la detención de Jorge Huenchullán Cayul, quien mantenía órdenes de detención vigentes.

Desde la comuna de Independencia, la autoridad dijo ante la prensa que “no se trata de salir a capturar personas; nosotros cumplimos las resoluciones judiciales, y eso supone, en los casos que estamos viendo, primero una decisión política de actuar y hacer cumplir la ley”.

“Segundo, ubicar a las personas y para eso operan todas las inteligencias que puedan cooperar. Posteriormente, trazar un plan y, en definitiva, actuar”, añadió.

“No se anuncian los planes, sino que se cuenta el resultado”

En esa línea, Fernando Barros destacó que “lo que vimos hoy, y también la semana pasada en otros operativos, es una decisión política de hacer cumplir las resoluciones judiciales. Y en eso, el Ministerio de Seguridad es el líder en el proceso ”.

Agencia Uno | La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert. Ampliar

“Por lo tanto, seamos responsables en materia de seguridad. No hay que precipitarse, no hay que actuar de manera irresponsable. Se hace paso a paso, no se anuncian los planes, no se anuncian las acciones, sino que se cuenta el resultado”, agregó.