Alza del costo de la vida en Chile: estas son las claves para evitar el sobreendeudamiento familiar / FJZEA

El aumento del costo de la vida sigue presionando el bolsillo de las familias en Chile. Al alto precio de los combustibles y el encarecimiento de productos básicos se suma el impacto de la UF, que podría subir más de $500 en un mes.

En ese escenario, especialistas llaman a tomar decisiones financieras más estratégicas para evitar el sobreendeudamiento.

Uno de los puntos sensibles está en los créditos hipotecarios, debido a que muchas de estas deudas están expresadas en UF y pueden encarecerse con el paso del tiempo.

Cómo enfrentar el alza de precios sin agrandar las deudas

El abogado Eduardo Lara, del estudio Alfaro y Madariaga, explicó que quienes cuenten con ahorros o liquidez podrían evaluar el prepago parcial de su crédito hipotecario. “Si una persona cuenta con liquidez o ahorros que no está utilizando, prepagar parte del crédito hipotecario hoy puede significar un alivio importante a largo plazo”, señaló.

Según el especialista, esta decisión permite reducir el capital que sigue generando intereses en UF. Sin embargo, también advirtió que refinanciar no siempre es conveniente y que el análisis no debe centrarse solo en la tasa ofrecida por los bancos.

“El análisis debe centrarse en el Costo Total del Crédito”, afirmó Lara. En esa línea, indicó que puede ser útil refinanciar cuando la nueva tasa baja al menos un punto porcentual, aunque extender nuevamente el plazo puede terminar encareciendo la deuda si ya se pagó una parte importante del crédito.

Respecto de los combustibles, el abogado llamó a usar tarjetas de crédito con cuidado. “Los descuentos por litro son atractivos, pero dejan de ser un beneficio si la persona no paga el total facturado y comienza a generar intereses rotativos”, advirtió.

También alertó sobre el uso de cuotas para compras cotidianas, como alimentos o productos de supermercado. “No tiene sentido financiero seguir pagando meses después alimentos o productos básicos que ya se consumieron”, sostuvo.

Entre las recomendaciones, Lara planteó ordenar ingresos y gastos mensuales, preferir marcas propias, comprar por volumen productos no perecibles y detectar “gastos hormiga”, como cafés o snacks diarios fuera del hogar.

Finalmente, el experto recordó que existen herramientas formales para enfrentar problemas de deuda. “Ser un consumidor consciente dejó de ser una opción hoy y pasó a ser una necesidad para proteger el patrimonio familiar”, concluyó.