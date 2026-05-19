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A Guardiola le preguntan por su futuro en el City tras perder la Premier y su respuesta sorprende: “Me queda...”

El entrenador español jugó al misterio sobre su posible salida del club tras perder el título de la liga inglesa a manos del Arsenal.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / GLYN KIRK

Manchester City igualó ante Bournemouth y se despidió definitivamente del título de la Premier League, que a falta de una fecha para el final quedó en manos del Arsenal, flamante campeón del fútbol inglés tras dos décadas de sequía.

Con la pérdida del campeonato, la preocupación de los hinchas de los “Citizens” se centró de lleno en el futuro de Pep Guardiola, quien tras el encuentro habló en conferencia de prensa y se refirió a los rumores que apuntan a su posible salida de la institución.

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Tras felicitar a Mikel Arteta por la consagración de los “Gunners”, el entrenador español se refirió directamente a su futuro y jugó al misterio sobre su eventual partida. “Me queda un año más de contrato”, aseguró frente a los medios ingleses.

No obstante, Guardiola volvió a sembrar dudas sobre su continuidad y acto seguido declaró: “No les voy a decir mi decisión acá. Tengo que hablar con mi presidente, con mis jugadores y con mi staff porque cuando jugamos por la FA Cup, la clasificación para la Champions League y la Premier League solo me enfoco en intentar llevar al equipo al punto más alto. Y es lo que hemos hecho".

De todos modos, se mostró optimista de cara a la próxima temporada y volvió a entregar una respuesta ambigua sobre su futuro. “La próxima temporada volveremos. El Manchester City volverá e intentaremos llevar al equipo en ese sentido: compitiendo hasta el final en las competiciones. A veces ganas, a veces perdés porque los rivales son realmente buenos, realmente duros. Y esto es lo que tenemos que intentar de nuevo“, insistió.

En esa misma línea, el DT apuntó que “con el club siempre he hablado. No ahora, desde hace tres o cuatro temporadas cuando me quedaba un año de contrato. Lo primero que hay que entender es que debo hablar primero con Ferran y mi presidente. Después de eso decidiremos si tengo un año más. Hablaremos de todo y decidiremos".

Finalmente, con el humor que lo caracteriza, intentó llevarle tranquilidad a los hinchas. “Dejen que hable con el presidente. Sé que los fans me quieren tanto. Yo los quiero más. Es el mejor lugar para estar, amo este lugar. Lo adoro. Así que déjenme hablar de mi club. Aunque la gente diga que he hablado con mil millones de personas, solo estaba increíblemente concentrado en mi trabajo. Y cuando estamos en competiciones estoy ahí, estuve ahí y eso es lo que tengo que hacer", cerró.

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