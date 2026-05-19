Este martes, el Arsenal dejó atrás 22 años de sequía y se consagró campeón de la Premier League luego de que el Manchester City no lograra vencer al Bournemouth en la penúltima fecha del campeonato inglés.

Los “Gunners” celebraron desde casa su decimocuarto título de Primera División, trofeo que no conseguían desde la histórica temporada 2003/2004, la campaña de “Los Invencibles”, en la que levantaron la copa sin perder un solo partido.

El norte de Londres se tiñó de rojo gracias al empate 1-1 que el Bournemouth le robó al City, equipo que estaba obligado a ganar para llegar con opciones de pelear el título hasta la última jornada.

¡¡GOLAZO DEL BOURNEMOUTH Y LO FESTEJA EL ARSENAL!! HERMOSA DEFINICIÓN A COLOCAR DE JUNIOR KROUPI PARA EL 1-0 ANTE MANCHESTER CITY.



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La apertura de la cuenta fue obra de Eli Junior Kroupi (38’), quien con un remate colocado al segundo palo dejó sin reacción a Gianluigi Donnarumma, que se quedó parado en el centro del arco.

En la última jugada del partido, Erling Haaland (90+5′) logró el empate agónico, pero no les alcanzó al tiempo para concretar la remontada.

La anotación del delantero francés fue celebrada tanto en el Vitality Stadium como en los bares de Londres, donde miles de hinchas del Arsenal siguieron atentos el encuentro que terminó entregándoles la ansiada Premier League.

Junior Kroupi'nin golü sonrasında Arsenal taraftarlarının yaşadığı sevinç. pic.twitter.com/i6xxqzlc9U — De Marke Sports (@demarkesports) May 19, 2026

Por otro lado, Pep Guardiola no podrá despedirse de los “Citizens” con su trofeo número 21 y, ante el Aston Villa el próximo domingo, dirigirá su último partido en el banco de los “Sky Blue”.