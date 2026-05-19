La ANFP liberó los audios del VAR del triunfo de Colo Colo por 6-2 sobre Ñublense en el Estadio Monumental, por la fecha 12 de la Liga de Primera 2026. El encuentro estuvo marcado por una mano de Jovany Campusano, sancionada como penal por el árbitro Mathías Riquelme.

Al minuto 61, cuando el marcador estaba 4-2 a favor de los albos, Leandro Hernández remató desde fuera del área y el balón dio en el codo de Campusano, quien luego despejó la pelota. No obstante, tras la revisión, el juez no dudó en sancionar la pena máxima, que fue transformada en gol por Javier Correa para el 5-2 parcial en Macul.

En el video explicativo publicado por la ANFP, se detalla que “después de que un delantero del equipo blanco remata a portería, el balón es bloqueado por un defensor dentro de su propia área penal. El árbitro no considera la situación como una acción sancionable del defensor, permitiendo la continuidad del juego".

Agregan además que “el VAR, en su chequeo protocolar por posible penal, analiza la jugada desde diferentes ángulos utilizando consideraciones técnicas, pudiendo observar que el defensor realiza una acción de bloqueo con su brazo, ampliando volumen. Ante la evidencia, el VAR recomienda una revisión en campo y el árbitro, al observar las imágenes, decide sancionar penal sin amonestación”.

Posteriormente, desde Quilín dieron a conocer el diálogo entre el VAR y Mathías Riquelme: “Matías, te recomiendo on field review por mano penal. Le golpea claramente en la mano. Es una mano antinatural y está bloqueando el remate”, se escucha decir a uno de los jueces desde la cabina.

“Quiero ver la posición. Otra cámara, detrás del arco. Ese ángulo no me da… Ahí sí, perfecto. Voy entonces con penal y sin tarjeta”, respondió el juez.